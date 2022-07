ATP Bastad 2022: il tabellone. Per Sonego c’è Karatsev, ancora Musetti-Djere (Di sabato 9 luglio 2022) Torna l’appuntamento con uno dei tornei più amati del dopo-Wimbledon, l’ATP 250 di Bastad, in Svezia. Questo torneo è iconico anche per il suo campo centrale, tra i più riconoscibili in assoluto all’interno del panorama sia maschile che femminile (anche se il WTA che introduce l’ATP è stato “degradato” a 125). Due gli azzurri in tabellone. In origine doveva essercene solo uno, Lorenzo Sonego, al quale tocca la sfida con il russo Aslan Karatsev, uno dei due che può giocare sì, ma senza bandiera (l’altro è Andrey Rublev, il numero 2 del seeding). Due i precedenti, entrambi vinti in tre set da Karatsev, il quale è però calato di parecchio nel corso di quest’anno. Il quarto è quello presidiato dal norvegese Casper Ruud, finalista al Roland Garros. Wimbledon 2022: Elena Rybakina rimonta Ons ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Torna l’appuntamento con uno dei tornei più amati del dopo-Wimbledon, l’ATP 250 di, in Svezia. Questo torneo è iconico anche per il suo campo centrale, tra i più riconoscibili in assoluto all’interno del panorama sia maschile che femminile (anche se il WTA che introduce l’ATP è stato “degradato” a 125). Due gli azzurri in. In origine doveva essercene solo uno, Lorenzo, al quale tocca la sfida con il russo Aslan, uno dei due che può giocare sì, ma senza bandiera (l’altro è Andrey Rublev, il numero 2 del seeding). Due i precedenti, entrambi vinti in tre set da, il quale è però calato di parecchio nel corso di quest’anno. Il quarto è quello presidiato dal norvegese Casper Ruud, finalista al Roland Garros. Wimbledon: Elena Rybakina rimonta Ons ...

