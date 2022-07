Acne e smagliature | la soluzione definitiva per una pelle splendida

Leggi su curiosauro

(Di sabato 9 luglio 2022) Chi lo ha detto che disi “soffre” solo nell’età adolescenziale? Certo nella crescita tutto il corpo subisce de cambiamenti e questi due aspetti possono presentarsi più o meno in modo aggressivo. Ma unanon è un’utopia… La pubertà è quel periodo di transizione tra l’essere bambini e il divenire adulti. Una fase intermedia dove si sviluppano gli organi genitali, compare la peluria, lasi modifica e spesso c’è il problema di. Ovviamente bisogna considerare che questi due fattori possono subentrare anche durante l’età adulta, pure se l’esordio non è avvenuto in adolescenza. Una continua lotta per una… - curiosauro.itSmagliatura e: niente ...