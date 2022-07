(Di sabato 9 luglio 2022). Da martedì 12 luglio asarà attivo al centro polifunzionale di via IV novembre 25di Famiglia e di. “Un servizio gratuito che arricchisce l’offerta sociosanitaria del paese, agevola tutti i cittadini e sottolinea un impegno di cura nell’ambiente di vita del paziente – commentano dall’ammnisitrazione comunale -. È importante che ciascuno possa ottenere le cure di cui ha bisogno senza spostarsi dal paese in cui abita, dalla sua casa, dal suo cerchio di relazioni”. Il ruolo deldi Famiglia enon si limita però alla sola fornitura di prestazioni sanitarie (quali prelievi, terapie, rilevazioni o medicazioni). “Come dice il suo nome, sarà un professionista per la cura dell’intero nucleo familiare, capace di promuovere la salute e la ...

Pubblicità

webecodibergamo : Sabato 9 luglio l'appuntamento con Bergomix a Curno, qui il programma -

BergamoNews.it

MILANO " Dal 27 al 29 giugno nelle multisala del Circuito UCI CinemasThe Deer King " Il Re dei Cervi , una maestosa epopea fantasy che segna il debutto alla regia ... UCI(BG), UCI Ferrara ...MILANO - Dal 23 al 26 giugno nelle multisala del Circuito UCI CinemasStudio 666 , l'horror comedy distribuita da Nexo Digital e basata su una storia di Dave Grohl,... UCI(BG), UCI Ferrara ... A Curno arriva l’infermiere di comunità Bergomix Sabato 9 luglio dalle 17,30 alle 20,30, all Multisala Uci Cinemas Curno in via Lega Lombarda 39, evento tributo per celebrare il primo weekend d’uscita dell’attesissimo film dei Marvel Studio ...Tre mesi fa l'associazione Animal Protection and Peace era stata in Polonia per recuperare 28 profughi che viaggiavano con i propri animali domestici: ne sono nate tante belle storie di generosità e i ...