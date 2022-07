WWE: Nuove accuse gravissime per Vince McMahon tra nudi non richiesti, avances e abusi sessuali (Di venerdì 8 luglio 2022) Emergono clamorosi sviluppi dopo le prime rivelazioni del Wall Strett Journal riguardanti Vince McMahon. Il prestigioso giornale finanziario americano aveva raccontato, infatti, che sarebbe in corso un’indagine del consiglio di amministrazione sulla condotta dell’ex presidente WWE Vince McMahon. Il patron della WWE aveva stipulato un accordo di non divulgazione con una ex dipendente per non rivelare i dettagli della loro relazione. L’indagine era motivata dal fatto che ci sarebbero stati altri accordi segreti con altre donne ed in effetti sembra proprio questo il caso. Vince McMahon, il leader di lunga data della World Wrestling Entertainment Inc., ha accettato di pagare più di 12 milioni di dollari negli ultimi 16 anni per sopprimere le accuse di cattiva ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 8 luglio 2022) Emergono clamorosi sviluppi dopo le prime rivelazioni del Wall Strett Journal riguardanti. Il prestigioso giornale finanziario americano aveva raccontato, infatti, che sarebbe in corso un’indagine del consiglio di amministrazione sulla condotta dell’ex presidente WWE. Il patron della WWE aveva stipulato un accordo di non divulgazione con una ex dipendente per non rivelare i dettagli della loro relazione. L’indagine era motivata dal fatto che ci sarebbero stati altri accordi segreti con altre donne ed in effetti sembra proprio questo il caso., il leader di lunga data della World Wrestling Entertainment Inc., ha accettato di pagare più di 12 milioni di dollari negli ultimi 16 anni per sopprimere ledi cattiva ...

