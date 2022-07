Uomini e Donne, bomba su Matteo Ranieri: “È innamorato di un’altra persona” (Di venerdì 8 luglio 2022) Matteo Ranieri e Valeria Cardone non si sarebbero lasciati di comune accordo per via delle differenze di carattere e del fatto che non è nato un sentimento forte, bensì sarebbe stato l’ex tronista di Uomini e Donne a mettere fine a una storia in cui non ha mai creduto. Il motivo? Il trentenne ligure sarebbe già innamorato di un’altra persona. A sostenerlo è la blogger Deianira Marzano, che ha affermato di aver ricevuto questa informazione da fonti affidabili e vicine a Matteo. Non solo, perché stando a quanto dichiarato dalla stessa Deianira, questa “persona” (non si specifica dunque se uomo o donna), sarebbe un amore impossibile… forse perché già impegnata? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 8 luglio 2022)e Valeria Cardone non si sarebbero lasciati di comune accordo per via delle differenze di carattere e del fatto che non è nato un sentimento forte, bensì sarebbe stato l’ex tronista dia mettere fine a una storia in cui non ha mai creduto. Il motivo? Il trentenne ligure sarebbe giàdi. A sostenerlo è la blogger Deianira Marzano, che ha affermato di aver ricevuto questa informazione da fonti affidabili e vicine a. Non solo, perché stando a quanto dichiarato dalla stessa Deianira, questa “” (non si specifica dunque se uomo o donna), sarebbe un amore impossibile… forse perché già impegnata? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…e ...

