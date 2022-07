UFFICIALE – Pavoletti e Cagliari ancora insieme fino al 2024

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ora è: Leonardoprolunga il contratto con ilal. In questa serrata sessione di calciomercato, tra acquisti e addii, c’è chi resta: l’attaccante livornese ha prolungato di due anni il contratto, nonostante una stagione non idilliaca., la nota del club Il club sardo conferma il rinnovo dicon una nota: “IlCalcio comunica il rinnovo contrattuale del calciatore Leonardoche ha sottoscritto con il Club un nuovo accordo sino al 30 giugno. Classe 1988, vanta oltre 130 reti in carriera tra i professionisti, di cui 38 con la maglia rossoblù. Alle sue spalle una lunga gavetta che a suon di gol ...

Pubblicità

CalcioNews24 : #Cagliari, UFFICIALE il rinnovo di #Pavoletti - zazoomblog : Cagliari UFFICIALE: Pavoletti rinnova fino al 2024 - #Cagliari #UFFICIALE: #Pavoletti - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Cagliari, Pavoletti ha rinnovato fino al 2024 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Cagliari, Pavoletti ha rinnovato fino al 2024 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Cagliari, Pavoletti ha rinnovato fino al 2024 -

Rinnovo: l'attaccante livornese ha prolungato il suo contratto con il Cagliari fino al 2024. Il comunicato Adesso è anche: Leonardoresterà al Cagliari anche nella prossima stagione e ha prolungato il proprio contratto con i rossoblù fino al 2024. Il comunicatodel club. "Il Cagliari Calcio ...Commenta per primo Come riportato sui propri social, il Cagliari ha ufficializzato il rinnovo di Leonardo. L'attaccante classe '88 continuerà a vestirà la maglia rossoblù del club sardo fino al 2024.Sardi e voglia di lavorare. In centinaia in lista per un colloquio da McDonald's: da cogliere l'opportunità di un posto di lavoro.Importante e prezioso rinnovo in casa Cagliari, con Leonardo Pavoletti che prolunga il contratto e si accorda con i rossoblù fino al 2024. Ecco la nota: "Il Cagliari Calcio comunica ...