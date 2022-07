Taglio di 21 piante di pino: denunciate 4 persone (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati di furto e commercializzazione illecita dei prodotti legnosi, che vanno a detrimento del prezioso patrimonio boschivo dell’Irpinia con le note conseguenze in termini, tra l’altro, di deturpazione del paesaggio e dissesto idrogeologico. Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri della Stazione Forestale di Serino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino quattro persone per “Danneggiamento”, “Distruzione o deturpamento di bellezze naturali” e “Falsità ideologica in certificati commessa da persone in servizio di pubblica necessità”. All’esito dell’attività (svolta unitamente a personale dell’UOD ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati di furto e commercializzazione illecita dei prodotti legnosi, che vanno a detrimento del prezioso patrimonio boschivo dell’Irpinia con le note conseguenze in termini, tra l’altro, di deturpazione del paesaggio e dissesto idrogeologico. Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri della Stazione Forestale di Serino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino quattroper “Danneggiamento”, “Distruzione o deturpamento di bellezze naturali” e “Falsità ideologica in certificati commessa dain servizio di pubblica necessità”. All’esito dell’attività (svolta unitamente a personale dell’UOD ...

Pubblicità

XimoneDelPopolo : @sandraamurri1 eh, italian ?? vedremo se questo taglio di piante sia reale o no. Diciamo che invece di criminalizza… - epart_it : #Chieri, segnalato su #ePart: Taglio piante e diserbo - Stato: In carico - CBonefro : Bonefro: previsti lavori di taglio piante lungo le linee elettriche di e-Distribuzione - capitano_ri : @durezzadelviver Quando lavo i denti o mi taglio la barba, apro e chiudo il rubinetto. Per la doccia, mi bagno poi… - Densepistrophei : @Efesto_88 Il coso di riparazione domestica dovrebbe far parte del curriculum scolastico al posto d'informatica; ed… -