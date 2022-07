Svizzera, assolti Platini e Blatter dalle accuse di corruzione: per i giudici nessuna truffa alla Fifa (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono stati scagionati oggi 8 luglio dalle accuse di corruzione l’ex presidente della Fifa Sepp Blatter (1998-2015) e l’ex presidente della Uefa (2007-2015) Michel Platini. I due erano a processo al tribunale di Bellinzona, in Svizzera, per una presunta frode, facilitata da Blatter, che avrebbe illecitamente portato nelle tasche di Platini 2 milioni di franchi svizzeri provenienti da fondi Fifa, nel 2011. Sugli imputati pendevano un anno e otto mesi di reclusione. Secondo la versione dei due, tra loro era in essere un gentleman’s agreement orale riguardo il periodo in cui l’ex giocatore della Juventus lavorava come consulente tecnico della Fifa presieduta da Blatter, tra il 1998 e il ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono stati scagionati oggi 8 lugliodil’ex presidente dellaSepp(1998-2015) e l’ex presidente della Uefa (2007-2015) Michel. I due erano a processo al tribunale di Bellinzona, in, per una presunta frode, facilitata da, che avrebbe illecitamente portato nelle tasche di2 milioni di franchi svizzeri provenienti da fondi, nel 2011. Sugli imputati pendevano un anno e otto mesi di reclusione. Secondo la versione dei due, tra loro era in essere un gentleman’s agreement orale riguardo il periodo in cui l’ex giocatore della Juventus lavorava come consulente tecnico dellapresieduta da, tra il 1998 e il ...

