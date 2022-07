Stati Uniti, ingaggiate 40 mila persone per studio su long Covid-19 (Di venerdì 8 luglio 2022) Si chiamerà Recover, lo studio che il governo degli Stati Uniti lancerà alla fine dell'anno per capire le conseguenze del cosiddetto long Covid su persone che sono state infettate e su altre che non hanno mai preso il virus. La ricerca che durerà quattro anni, mira ad ingaggiare circa 40.000 e costerà 1,15 miliardi di dollari. L'obiettivo è quello di identificare tutti i sintomi a lungo termine e scoprire come il virus li sta causando. Secondo la rivista scientifica The Lancet sono Stati individuati oltre 200 sintomi di long Covid in 10 organi diversi del corpo umano. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 luglio 2022) Si chiamerà Recover, loche il governo deglilancerà alla fine dell'anno per capire le conseguenze del cosiddettosuche sono state infettate e su altre che non hanno mai preso il virus. La ricerca che durerà quattro anni, mira ad ingaggiare circa 40.000 e costerà 1,15 miliardi di dollari. L'obiettivo è quello di identificare tutti i sintomi a lungo termine e scoprire come il virus li sta causando. Secondo la rivista scientifica The Lancet sonoindividuati oltre 200 sintomi diin 10 organi diversi del corpo umano.

