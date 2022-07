Sta peggiorando la malattia di Brad Pitt: inizia a non riconoscere anche i volti dei parenti (Di venerdì 8 luglio 2022) Brad Pitt chiede aiuto, parla di nuovo della sua malattia ma confida che sta peggiorando, che adesso inizia a non riconoscere anche i volti di parenti e amici. E’ un disturbo di cui soffre già dal 2013, un disturbo neurologico che con gli anni si sta aggravando. L’attore ne ha parlato ancora una volta nell’intervista a GQ ribadendo che la sua malattia è la prosopagnosia. Sembra che nessun medico abbia fatto questa diagnosi a Brad Pitt e anche per questo lui chiede aiuto, perché nessuno gli crede, perché vorrebbe incontrare un’altra persona che ha lo stesso problema, che soffre della stessa malattia. Brad Pitt ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 8 luglio 2022)chiede aiuto, parla di nuovo della suama confida che sta, che adessoa nondie amici. E’ un disturbo di cui soffre già dal 2013, un disturbo neurologico che con gli anni si sta aggravando. L’attore ne ha parlato ancora una volta nell’intervista a GQ ribadendo che la suaè la prosopagnosia. Sembra che nessun medico abbia fatto questa diagnosi aper questo lui chiede aiuto, perché nessuno gli crede, perché vorrebbe incontrare un’altra persona che ha lo stesso problema, che soffre della stessaha ...

