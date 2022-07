Selvaggia Lucarelli, la denuncia verso un mondo ancora maschilista: “Mi hanno dato della pu***na” (Di venerdì 8 luglio 2022) Selvaggia Lucarelli, durante un’intervista, ha parlato degli insulti che ogni giorno riceve, soprattutto via web. La giornalista non ha peli sulla lingua e spesso attira che critiche negative. Da Fedez a Salmo, in tanti le remano contro. Selvaggia però è convinta che il problema sia più radicato. Il problema è che gli uomini non accettano l’opinione di una donna. “Credo che sia una questione di potere. Occupo uno spazio che ritengono loro, un’invasione. Come si permette di occuparlo? Decidono loro, i maschi, se puoi contare o no”, ha infatti dichiarato la giornalista. E la faccenda dei taxi ne è la conferma. Cos’è successo? Selvaggia Lucarelli vs i tassisti: cos’è successo A Napoli, i tassisti si scagliano contro Selvaggia Lucarelli e un video li mostra che saltellano ... Leggi su tvzap (Di venerdì 8 luglio 2022), durante un’intervista, ha parlato degli insulti che ogni giorno riceve, soprattutto via web. La giornalista non ha peli sulla lingua e spesso attira che critiche negative. Da Fedez a Salmo, in tanti le remano contro.però è convinta che il problema sia più radicato. Il problema è che gli uomini non accettano l’opinione di una donna. “Credo che sia una questione di potere. Occupo uno spazio che ritengono loro, un’invasione. Come si permette di occuparlo? Decidono loro, i maschi, se puoi contare o no”, ha infatti dichiarato la giornalista. E la faccenda dei taxi ne è la conferma. Cos’è successo?vs i tassisti: cos’è successo A Napoli, i tassisti si scagliano controe un video li mostra che saltellano ...

Pubblicità

stanzaselvaggia : In effetti è pieno di cori contro uomini a suon di “putta*a”. Ma poveretti. - stanzaselvaggia : In questi giorni, e questo non si racconta abbastanza, alcuni tassisti aggradiscono i colleghi che non aderiscono a… - StefanoFeltri : Lo sciopero dimostra che i taxi non sono servizio pubblico ma privilegio privato Di @stanzaselvaggia - SaraMarmok : RT @GandalfRevn: Quanto amore per Selvaggia Lucarelli ?????? Forza Tassisti. #tassisti #selvaggia #Lucarelli - fabioloso63 : RT @DomaniGiornale: Il tema ricorrente tra i #tassisti che protestano è sempre lo stesso: abbiamo pagato tanto per le licenze. Ma la verità… -