Rudy Zerbi su Maria De Filippi: “Mi ha salvato” (Di venerdì 8 luglio 2022) Una confessione a Lorella Cuccarini a cuore aperto, quella di Rudy Zerbi su Maria De Filippi. La conduttrice di Amici lo ha letteralmente salvato e gli ha offerto un gran posto di lavoro quando tutti gli hanno voltato le spalle. Rudy Zerbi è un discografico, così ha iniziato a muoversi nel mondo della musica. A 30 anni è diventato presidente di Sony Music Italia ma poi è stato tagliato senza preavviso. Lo racconta lui stesso, ospite di Un caffè con…, programma su YouTube di Lorella Cuccarini. Zerbi è molto grato a Maria De Filippi e indica lei come la persona che lo ha salvato dopo il licenziamento. Da parte di Sony Music internazionale, infatti, Zerbi un giorno ha ricevuto una ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Una confessione a Lorella Cuccarini a cuore aperto, quella disuDe. La conduttrice di Amici lo ha letteralmentee gli ha offerto un gran posto di lavoro quando tutti gli hanno voltato le spalle.è un discografico, così ha iniziato a muoversi nel mondo della musica. A 30 anni è diventato presidente di Sony Music Italia ma poi è stato tagliato senza preavviso. Lo racconta lui stesso, ospite di Un caffè con…, programma su YouTube di Lorella Cuccarini.è molto grato aDee indica lei come la persona che lo hadopo il licenziamento. Da parte di Sony Music internazionale, infatti,un giorno ha ricevuto una ...

