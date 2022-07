Roma | «Offrimi del latte» | gestore lo accondiscende ma lui devasta il bar

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 luglio 2022). Nonostante sia trascorso circa un anno dai fatti che lo videro protagonista, Ahmed Brahim — 45enne del Ghana che un anno fa seminò il panico in via Marsala — è tornato da qualche giorno ad infastidire i baristi di diversi locali di Piazza Vittorio con la pretesa di fare colazione gratuitamente. Leggi anche: Paura a Termini: ghanese semina il panico con un coltello, poi un poliziotto spara un colpo e lo ferisce (FOTO) L’incubo dei baristi di Piazza Vittorio: 45enne ghanesebar Come anticipato, da alcuni giorni l’uomo — 45enne del Ghana — è tornato ad infastidire gli esercenti. L’ennesima richiesta risale a questa mattina, poco prima delle 7 in un bar di Piazza Vittorio Emanuele II, proprio sotto i portici. In questa circostanza l’uomo avrebbe chiesto un bicchiere dio comunque di avere la possibilità di fare ...