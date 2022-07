(Di venerdì 8 luglio 2022) Abbiamo deifuori…dal Comune. Nel senso che formalmente vivono in municipio, ma con il pensiero sono fuori. A Roma. Ad apparecchiare il futuro, a concepire alleanze, a stringere rapporti con i possibili compagni di viaggio. Anche un po’ facendosi scudo delle loro rispettive amministrazioni comunali. Il primo di questipartito per la tangente senza fare il biglietto al casello, è certamente. Manager capace, apprezzato quasi da tutti. Che un giorno sì e l’altro pure continua a negare trasferte nazionali: il mio posto – dice - resta palazzo Marino, non voglio lasciare Milano, la politica nazionale non mi interessa personalmente. Se queste sono le parole, i comportamenti però vanno in senso opposto. Da mesisi afsul proscenio nazionale, lancia ...

Pubblicità

LaRoss93718963 : @MetalHe69092042 @Paola27448830 @PunisherQ68 @KengheCarlo @Katia34943697 @CatySegatori @fricaculotto @Piccoitalia… - UserQuidam : @lupo_09 @PoliticaPerJedi Io giudico da quel che vedo. La realtà che vedo è che i romani votano sindaci pessimi. Az… - filipporapisar1 : @Lino80484612 @AndreaMarcucci Va bene, faccia nomi e cognomi, ma visto il tweet di Marcucci mi vuol far intendere p… - Paola222006421 : RT @filipporapisar1: @AndreaMarcucci Renzi e Calenda e ci metto anche Voi sareste di centrosinistra ? Quei due che hanno appoggiato sindaci… - filipporapisar1 : @AndreaMarcucci Renzi e Calenda e ci metto anche Voi sareste di centrosinistra ? Quei due che hanno appoggiato sind… -

Panorama

La nostra volontà è quella misurare ciascuno diframmenti per verificare la possibilità di ... In questa fase non bisogna commettere l'errore di sottovalutare il ruolo deie degli ...Con loro altre 11 persone tra cui duedel salento, e una suora direttrice dell'Ospedale ... atanti giovani che sono costretti a lasciare la nostra regione perch non sono nelle condizioni ... Quei sindaci che non ci mettono la faccia, come Beppe Sala Il progetto è stato inaugurato sulla pista ciclabile di viale G. Mancini con l'esibizione degli atleti paralimpici della federazione Ciclistica Italiana ...Uno alfiere del nord, l’altro del sud, magari con Pizzarotti e Brugnaro: sta per nascere un’altra cosa di centro che peschi a destra e a sinistra (auguri).