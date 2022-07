“Quarta dose? Un fallimento”. La certezza dei medici, che ora sono terrorizzati (Di venerdì 8 luglio 2022) La situazione epidemiologica della pandemia da Covid-19 è tutt'altro che finita. L'Italia, infatti, proprio in queste settimane, è alle prese con un vero e proprio “boom” di contagi, determinati da Omicron 5 e dalle sue varianti. La Società Italiana d'Igiene, medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), a questo proposito, conferma la necessità di mantenere alta la guardia, anche a seguito dell'aumento dei soggetti ricoverati. Un'attenzione che dev'essere mantenuta, da parte degli Operatori, sui sistemi di sorveglianza epidemiologica e virologica senza smantellare le strutture dei Dipartimenti di Prevenzione che hanno effettuato contact tracing, vaccinazioni e tutte le altre misure di contrasto al Covid. “Il numero dei contagi – sottolinea il Dr. Antonio Ferro, Presidente della Società Italiana d'Igiene – e quello dei posti letto negli Ospedali mostrano come ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) La situazione epidemiologica della pandemia da Covid-19 è tutt'altro che finita. L'Italia, infatti, proprio in queste settimane, è alle prese con un vero e proprio “boom” di contagi, determinati da Omicron 5 e dalle sue varianti. La Società Italiana d'Igiene,na Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), a questo proposito, conferma la necessità di mantenere alta la guardia, anche a seguito dell'aumento dei soggetti ricoverati. Un'attenzione che dev'essere mantenuta, da parte degli Operatori, sui sistemi di sorveglianza epidemiologica e virologica senza smantellare le strutture dei Dipartimenti di Prevenzione che hanno effettuato contact tracing, vaccinazioni e tutte le altre misure di contrasto al Covid. “Il numero dei contagi – sottolinea il Dr. Antonio Ferro, Presidente della Società Italiana d'Igiene – e quello dei posti letto negli Ospedali mostrano come ...

