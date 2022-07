Popsophia | il tempo da recuperare e le scrittrici da riscoprire

Pubblicità

Carlino_Pesaro : Popsophia già al decollo Il 'tempo' di Veneziani - BersaniLeda : RT @artribune: Dall’8 al 10 luglio, Pesaro ospita @Popsophia il festival nazionale della pop filosofia. Tema “Il tempo ritrovato”. Programm… - HankHC91 : RT @artribune: Dall’8 al 10 luglio, Pesaro ospita @Popsophia il festival nazionale della pop filosofia. Tema “Il tempo ritrovato”. Programm… - artribune : Dall’8 al 10 luglio, Pesaro ospita @Popsophia il festival nazionale della pop filosofia. Tema “Il tempo ritrovato”.… - leonardobasile : Il tempo ritrovato di Marcel Proust è il tema di Popsophia 2022 che si terrà a Pesaro dall’8 al 10 luglio.… -

Per info: https://.com/- il -- ritrovato - pesaro - 8 - 9 - 10 - luglio/ INGRESSO GRATUITO Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito senza prenotazione, fino ad ...Dall'8 al 10 luglio in Piazza del Popolo a Pesaro, in scena 3 spettacoli musicali nediti firmati, pensati appositamente per il tema dell'edizione 2022 "Ilitrovato". Piazza del popolo risuonerà della musica della Factory con tre serate dedicate a nostalgia e memoria, alla ...Il tempo è il tema di Popsophia, a Pesaro dall’8 al 10 luglio, festival che fa della filosofia l’indagine del contemporaneo. Un appuntamento, dedicato a Marcel Proust, nella ricorrenza del centenario ...Una delle ospiti più interessanti della prima giornata di Popsophia a Pesaro è Licia Troisi, laureata in astrofisica e con un dottorato in astronomia, nota per le sue saghe fantasy ...