Per alimentare la speranza di un'Europa libera, l'Ue deve ripudiare i sovranismi (Di venerdì 8 luglio 2022) Il 3 luglio 1995 se ne è andato Alex Langer, a piedi nudi accanto a un albero di albicocco. Avevamo presentato attraverso la Commissione cultura una risoluzione sulla urgenza della pace e sugli imminenti massacri a Srebrenica e Zepa legata ad un tema che a qualcuno poteva apparire marginale e che sarebbe apparso invece tremendamente importante: il diritto all'informazione e alla libertà di espressione. La Conferenza dei capigruppo aveva sovranamente deciso che la nostra risoluzione non era urgente e che si sarebbe potuta discutere in autunno. Glielo avevo comunicato il 30 giugno e ci eravamo seduti a parlarne su uno scalino del Parlamento europeo discutendo del futuro dell'Europa che si sarebbe dovuta aprire al dialogo fra slavi, latini e anglosassoni per costruire un continente di pace. Alex mi ha detto che non eravamo più "portatori di speranze" (Hoffnungträger) ma non avevo capito ...

