Agenzia_Ansa : FLASH | L'ex premier giapponese Shinzo Abe è morto. Lo riferiscono i media locali - TgLa7 : Secondo i media locali giapponesi l'ex premier Shinzo Abe è morto #ShinzoAbe - rtl1025 : ?? Secondo quanto riportano i media locali, l'ex premier giapponese #ShinzoAbe è morto - stefaniaespos19 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | L'ex premier giapponese Shinzo Abe è morto. Lo riferiscono i media locali - StrumentiP : #Eurasia L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è morto a seguito dei diversi colpi d’arma a fuoco nel corso di… -

Secondo i media giapponesi (tv Nhk, e agenzia Jiji) sarebbe morto Shinzo Abe, l'ex primo ministro giapponese colpito due volte da un'arma da fuoco stamattina a Nara nel Giappone centrale, mentre stava ... Media locali, l'ex premier giapponese Shinzo Abe è morto ROMA – Secondo media locali, l'ex premier giapponese Shinzo Abe è morto. Abe ha subito oggi un attentato durante un comizio elettorale. Colpito da arma da fuoco le sue condizioni sono apparse subito m ...Lo riferiscono l'emittente nipponica Nhk e l'agenzia stampa Jiji. Primo ministro Kishida: "Atto vile". L'attentatore, un ex militare, è stato arrestato ...