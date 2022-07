«Madonna voleva fare il remake di ‘Travolti da un insolito destino’, mi invitava ai concerti per convincermi» (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Giornale intervista Giancarlo Giannini. Avrà una stella alla Walk of Fame di Hollywood. «È una grande soddisfazione. Sarò il secondo attore italiano ad averla. Nel 1960 ne fu assegnata una postuma a Rodolfo Valentino». Meglio una stella o avrebbe preferito un Oscar? «Non ho dubbi. La stella. La vedono tutti e resta per sempre». Che rapporto ha con i premi? «Fanno piacere ma guai a inseguirli. In Italia ho preso sei o sette David però, stranamente, a Venezia non mi hanno mai dato nemmeno un gatto nero (ride)». Nessuno è profeta in patria. «Esatto. Sa che cosa le dico… meglio così». Eppure sfiorò un Oscar con Pasqualino settebellezze. «Gli americani sono difficili da convincere. Si aspettano sempre lo stesso stereotipo dell’italiano, mentre io ho recitato caratteri diversissimi come il siciliano o il napoletano, che in comune non hanno niente». Il film è stato appena restaurato. «Sono ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Giornale intervista Giancarlo Giannini. Avrà una stella alla Walk of Fame di Hollywood. «È una grande soddisfazione. Sarò il secondo attore italiano ad averla. Nel 1960 ne fu assegnata una postuma a Rodolfo Valentino». Meglio una stella o avrebbe preferito un Oscar? «Non ho dubbi. La stella. La vedono tutti e resta per sempre». Che rapporto ha con i premi? «Fanno piacere ma guai a inseguirli. In Italia ho preso sei o sette David però, stranamente, a Venezia non mi hanno mai dato nemmeno un gatto nero (ride)». Nessuno è profeta in patria. «Esatto. Sa che cosa le dico… meglio così». Eppure sfiorò un Oscar con Pasqualino settebellezze. «Gli americani sono difficili da convincere. Si aspettano sempre lo stesso stereotipo dell’italiano, mentre io ho recitato caratteri diversissimi come il siciliano o il napoletano, che in comune non hanno niente». Il film è stato appena restaurato. «Sono ...

