Lui continua a sentire la sua ex e io sono follemente gelosa

sono gelosa, anzi gelosissima della sua ex. Io e lui conviviamo da due anni e non abbiamo particolari problemi se non la presenza ingombrante di questa ex. Lui continua a sentirla, anche se da quando stiamo insieme non si sono mai visti, o almeno così dichiara lui. Dice che è stata una persona importantissima nella sua vita, e anche se non la ama più non vuole cancellarla perché hanno conservato un bel rapporto di amicizia, e anzi se io non fossi così "irragionevolmente gelosa" (parole sue) la vedrebbe anche di tanto in tanto come vede altri amici. Lei che io sappia non ha nessuna storia. Io coi miei ex ho sempre tagliato i ponti, se una storia è finita è finita è basta. Sbaglio io? Ci sono alcune emozioni sulle quali abbiamo come l'impressione di non avere il controllo e la gelosia è ...

