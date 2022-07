Lazio, dal Belgio: “Visite mediche non convincenti per Muriqi, a rischio trasferimento al Bruges” (Di venerdì 8 luglio 2022) Secondo quanto riferiscono diverse fonti accreditate dal Belgio, potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena nel trasferimento di Vedat Muriqi dalla Lazio al Club Brugge. Filtra infatti che la società nerazzurra non sia soddisfatta dell’esito delle Visite mediche sostenute dall’attaccante, sarebbero mediocri i test fisici e così potrebbe saltare l’intera operazione. Come riporta Hln Sport, domani dopo ulteriori test la squadra di Bruges deciderà se procedere o meno con questo trasferimento. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Secondo quanto riferiscono diverse fonti accreditate dal, potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena neldi Vedatdallaal Club Brugge. Filtra infatti che la società nerazzurra non sia soddisfatta dell’esito dellesostenute dall’attaccante, sarebbero mediocri i test fisici e così potrebbe saltare l’intera operazione. Come riporta Hln Sport, domani dopo ulteriori test la squadra dideciderà se procedere o meno con questo. SportFace.

