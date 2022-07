L' affondo di Calenda su Sala per l' incontro con Di Maio | nasce la federazione di Centro

(Di venerdì 8 luglio 2022) Una «» liberale ed europeista, da una parte; una forza popolare e ambientalista collocata nelsinistra, dall'altra. È il doppio binario su cui si muovono rispettivamente il leader di Azione Carloe il sindaco di Milano Beppe, in vista delle elezioni del 2023. Il giorno dopo l'avvio del confronto tra il primo cittadino milanese con il ministro degli Esteri, Luigi Di, fondatore di «Insieme per il futuro», è toccato al leader di Azione Carloannunciare la partenza di un nuovo soggetto che mira ad aggregare le forze «liberali, democratiche, repubblicane e europeiste». La nascita ufficiale della nuova formazione, in tandem con +Europa, sarà il 24 settembre, data in cui avrà luogo il congresso fondativo. Un appuntamento «a inviti aperti» - da Italia ...

Pubblicità

Trend-online.com

Infine l': 'Non sono l'unico a elencare queste preoccupazioni, molto meglio di me in molti ... Carloha già detto che Azione non parteciperà a tavoli di coalizione per le primarie. Mentre ...Poi l'a tutti i capi di partito: 'Conte è l'unico tra i leader a non temere Draghi. Tutti ... ndr) che così rischia di diventare la matrioska di. Tuttavia, a noi ciò fa gioco perché ... Carlo Calenda attacca: ”M5S e Meloni fuori dal prossimo governo. Salvini Ottimo deejay” Una «federazione» liberale ed europeista, da una parte; una forza popolare e ambientalista collocata nel centrosinistra, ...La politica deve (ri)cominciare a dire no, a spiegare che alcune cose non si possono fare, che non si può vivere di soli ristori, di soli bonus, di infinite ...