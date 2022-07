La sinistra che unisce: “Tempi maturi per una via a Falvella” (Di venerdì 8 luglio 2022) di Erika Noschese “Credo che i Tempi siano maturi, Salerno dovrebbe avere una via intitolata a Carlo Falvella”. La proposta arriva da Livio Miccoli, fratello di Claudio, il giovane ambientalista italiano morto a Napoli all’età di 20 anni, in seguito all’aggressione avvenuta ad opera di picchiatori neofascisti la sera del 30 settembre 1978 in Piazza Sannazaro. La famiglia Miccoli ieri era a Salerno in occasione del convegno organizzato da Marco Falvella, presidente dell’associazione internazionale vittime del terrorismo e fratello di Claudio, il giovane morto a Salerno – cinquant’anni fa – per mano del militante anarchico Giovanni Marini. “Noi siamo i fratelli di Claudio Miccoli, tra noi ci sentiamo vicini pur non essendo fratelli di sangue ma abbiamo vissuto le stesse sensazioni, emozioni e lo stesso dolore. Siamo ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 8 luglio 2022) di Erika Noschese “Credo che isiano, Salerno dovrebbe avere una via intitolata a Carlo”. La proposta arriva da Livio Miccoli, fratello di Claudio, il giovane ambientalista italiano morto a Napoli all’età di 20 anni, in seguito all’aggressione avvenuta ad opera di picchiatori neofascisti la sera del 30 settembre 1978 in Piazza Sannazaro. La famiglia Miccoli ieri era a Salerno in occasione del convegno organizzato da Marco, presidente dell’associazione internazionale vittime del terrorismo e fratello di Claudio, il giovane morto a Salerno – cinquant’anni fa – per mano del militante anarchico Giovanni Marini. “Noi siamo i fratelli di Claudio Miccoli, tra noi ci sentiamo vicini pur non essendo fratelli di sangue ma abbiamo vissuto le stesse sensazioni, emozioni e lo stesso dolore. Siamo ...

