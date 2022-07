Kim Kardashian e i ritocchini: «Sul mio viso? Solo botox e niente filler» (Di venerdì 8 luglio 2022) Kim Kardashian alla sfilata Jean-Paul Gaultier Haute Couture a Parigi (Instagram @kimKardashian) Kim Kardashian non ci sta. È stanca di essere considerata colpevole di aver ritoccato eccessivamente il suo viso. Così ha deciso di parlare. Raccontando al mondo la verità sui suoi ritocchini. Protagonista della cover di Allure, la star dei reality e imprenditrice si è aperta su tutto ciò che ha fatto, ma soprattutto su ciò che non ha mai fatto sul suo viso. Perché lei giura che molti rumors su di lei sono falsi. Mentre conferma: «Farei di tutto pur di apparire sempre giovane». Un desiderio coltivato da sempre, ma con il quale, a 41 anni e quattro figli, ha trovato il modo di convivere in pace: «La cosa più importante è la salute». Kim Kardashian: botulino sì, ... Leggi su amica (Di venerdì 8 luglio 2022) Kimalla sfilata Jean-Paul Gaultier Haute Couture a Parigi (Instagram @kim) Kimnon ci sta. È stanca di essere considerata colpevole di aver ritoccato eccessivamente il suo. Così ha deciso di parlare. Raccontando al mondo la verità sui suoi. Protagonista della cover di Allure, la star dei reality e imprenditrice si è aperta su tutto ciò che ha fatto, ma soprattutto su ciò che non ha mai fatto sul suo. Perché lei giura che molti rumors su di lei sono falsi. Mentre conferma: «Farei di tutto pur di apparire sempre giovane». Un desiderio coltivato da sempre, ma con il quale, a 41 anni e quattro figli, ha trovato il modo di convivere in pace: «La cosa più importante è la salute». Kim: botulino sì, ...

Pubblicità

deveraunseraunn : RT @VALHAIDORU: kim kardashian dopo aver distrutto fieramente il vestito della monroe - bojoh_yukino : RT @vogue_italia: Kim Kardashian e il suo nuovo (e inaspettato) mullet anni 80 in stile Dynasty. Il taglio di capelli che ci riporta dritti… - FabioGesualdo : Kim Kardashian dopo aver strappato il vestito consapevole che tanto nessuno le avrebbe fatto pagare il danno. - sowatwermelon2 : Kim Kardashian al fantasma che ogni notte cerca vendetta per la storia del vestito - MIHW_t0 : RT @vogue_italia: Kim Kardashian e il suo nuovo (e inaspettato) mullet anni 80 in stile Dynasty. Il taglio di capelli che ci riporta dritti… -