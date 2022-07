Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, dopo le critiche si mostra senza trucco: "Questa sono io" (Di venerdì 8 luglio 2022) Oggi Jasmine Carrisi ha 21 anni, ed è diventata una donna bellissima. Sembra ieri quando venne al mondo la prima figlia nata dall'unione tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Ma l'avete mai vista senza trucco? Rimarrete sicuramente senza parole. Jasmine Carrisi è nata nel 2001 dall'unione tra il cantautore di Cellino San Marco e la bella soubrette pugliese Loredana Lecciso. In effetti, all'epoca erano trascorsi solo due anni dalla separazione ufficiale di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Albano e Romina Power, infatti, divorziarono legalmente e ognuno di loro intraprese una strada per conto suo. E se la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 8 luglio 2022) Oggiha 21 anni, ed è diventata una donna bellissima. Sembra ieri quando venne al mondo la primanata dall'unione tra. Ma l'avete mai vista? Rimarrete sicuramenteparole.è nata nel 2001 dall'unione tra il cantautore di Cellino San Marco e la bella soubrette pugliese. In effetti, all'epoca erano trascorsi solo due anni dalla separazione ufficiale di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo.e Romina Power, infatti, divorziarono legalmente e ognuno di loro intraprese una strada per conto suo. E se la ...

