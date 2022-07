Imprenditore ucciso in Messico: arrestata la moglie (Di venerdì 8 luglio 2022) È arrivata la svolta nel caso di Raphael Alessandro Tunesi, l'Imprenditore italiano ucciso il 2 luglio scorso in Messico. L'ufficio del procuratore generale dello stato del Chiapas ha annunciato l'arresto della moglie... Leggi su europa.today (Di venerdì 8 luglio 2022) È arrivata la svolta nel caso di Raphael Alessandro Tunesi, l'italianoil 2 luglio scorso in. L'ufficio del procuratore generale dello stato del Chiapas ha annunciato l'arresto della...

