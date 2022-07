Il Mostro dei Mari su Netflix, un’avventura per tutta la famiglia dal messaggio ambientalista (recensione) (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Mostro dei Mari su Netflix è il nuovo film d’animazione del regista di Big Hero 6 (vincitore dell’Oscar 2016), Chris Williams. La storia è un racconto d’avventura che attinge alle leggende delle creature Marine narrate dai Marinari nei secoli XVI e XVIII adatta a tutta la famiglia. Jacob Holland è uno dei cacciatori di mostri più promettenti a bordo dell’imponente nave guidata dal burbero capitano Crow, il cui unico scopo è quello di dar la caccia alle bestie che si nascondono sotto le profondità oceaniche. I “trofei” catturati vengono poi esposti ai reali che li riempiono di gloria e soldi, entrando poi nella leggenda. Durante uno dei festeggiamenti sulla terraferma, Jacob fa amicizia con Maisie, un’orfana figlia di una coppia di cacciatori, che entra nella sua ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Ildeisuè il nuovo film d’animazione del regista di Big Hero 6 (vincitore dell’Oscar 2016), Chris Williams. La storia è un racconto d’avventura che attinge alle leggende delle creaturene narrate dainari nei secoli XVI e XVIII adatta ala. Jacob Holland è uno dei cacciatori di mostri più promettenti a bordo dell’imponente nave guidata dal burbero capitano Crow, il cui unico scopo è quello di dar la caccia alle bestie che si nascondono sotto le profondità oceaniche. I “trofei” catturati vengono poi esposti ai reali che li riempiono di gloria e soldi, entrando poi nella leggenda. Durante uno dei festeggiamenti sulla terraferma, Jacob fa amicizia con Maisie, un’orfana figlia di una coppia di cacciatori, che entra nella sua ...

Pubblicità

Paoletta_F : .@giuliast4bile debutta al doppiaggio per un cameo nel film di animazione del premio Oscar @JustChris… - CAD3REVOLAR3 : RT @Paoletta_F: .@giuliast4bile debutta al doppiaggio per un cameo nel film di animazione del premio Oscar @JustChris #IlMostroDeiMari Le p… - sangiosbrando : RT @Paoletta_F: .@giuliast4bile debutta al doppiaggio per un cameo nel film di animazione del premio Oscar @JustChris #IlMostroDeiMari Le p… - artesangiulia : RT @Paoletta_F: .@giuliast4bile debutta al doppiaggio per un cameo nel film di animazione del premio Oscar @JustChris #IlMostroDeiMari Le p… - dammilalunaa__ : RT @Paoletta_F: .@giuliast4bile debutta al doppiaggio per un cameo nel film di animazione del premio Oscar @JustChris #IlMostroDeiMari Le p… -