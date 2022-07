I vaccini anti-Covid non c’entrano con il malore di Carlos Santana (Di venerdì 8 luglio 2022) Il 6 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un articolo intitolato “Carlos Santana ha un malore e sviene sul palco ‘Pregate per lui’, le condizioni di salute”. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Come duele el corazon dopo il siero». Secondo l’autore del post, quindi, il malore che ha colpito il noto musicista statunitense sarebbe da collegare al vaccino anti-Covid.Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Lo scorso 5 luglio il chitarrista statunitense Carlos Santana è svenuto sul palco durante un concerto nei pressi di Detroit, in Michigan. Tuttavia non esiste alcun riscontro fattuale che colleghi quanto successo ai ... Leggi su facta.news (Di venerdì 8 luglio 2022) Il 6 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un articolo intitolato “ha une sviene sul palco ‘Pregate per lui’, le condizioni di salute”. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Come duele el corazon dopo il siero». Secondo l’autore del post, quindi, ilche ha colpito il noto musicista statunitense sarebbe da collegare al vaccino.Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Lo scorso 5 luglio il chitarrista statunitenseè svenuto sul palco durante un concerto nei pressi di Detroit, in Michigan. Tuttavia non esiste alcun riscontro fattuale che colleghi quanto successo ai ...

