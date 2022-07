Giappone, chi è l’uomo fermato per spari a Shinzo Abe (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Il presunto assalitore dell’ex premier Giapponese Shinzo Abe è un ex militare, membro della marina delle forze di auto difesa Giapponesi. Lo ha reso noto l’emittente Fuji Tv, ricordando che è stato arrestato immediatamente. La televisione pubblica Nhk ha spiegato che è stato identificato come Tetsuya Yamagami, 42 anni, residente a Nara, città dove Abe stava tenendo un comizio. Il presunto assalitore ha prestato servizio nelle Forze di auto difesa per tre anni, fino al 2005, quando è stato congedato, ha aggiunto Nhk. Secondo testimoni oculari, si sarebbe avvicinato a Shinzo Abe da dietro mentre l’ex premier stava pronunciando il suo discorso in sostegno della candidatura di Kei Sato. Il primo colpo che l’assalitore ha sparato, un minuto dopo l’inizio del discorso, non sembra aver colpito nessuno. Dopo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Il presunto assalitore dell’ex premierseAbe è un ex militare, membro della marina delle forze di auto difesasi. Lo ha reso noto l’emittente Fuji Tv, ricordando che è stato arrestato immediatamente. La televisione pubblica Nhk ha spiegato che è stato identificato come Tetsuya Yamagami, 42 anni, residente a Nara, città dove Abe stava tenendo un comizio. Il presunto assalitore ha prestato servizio nelle Forze di auto difesa per tre anni, fino al 2005, quando è stato congedato, ha aggiunto Nhk. Secondo testimoni oculari, si sarebbe avvicinato aAbe da dietro mentre l’ex premier stava pronunciando il suo discorso in sostegno della candidatura di Kei Sato. Il primo colpo che l’assalitore ha sparato, un minuto dopo l’inizio del discorso, non sembra aver colpito nessuno. Dopo ...

Pubblicità

MelanyHamilton_ : RT @pesceriso: Per chi vuole conoscere un po' della storia della violenza contro i politici in Giappone: Shinzo Abe e i suoi predecessori h… - ManuelaMassucci : RT @pesceriso: Per chi vuole conoscere un po' della storia della violenza contro i politici in Giappone: Shinzo Abe e i suoi predecessori h… - serendipityhope : RT @pesceriso: Per chi vuole conoscere un po' della storia della violenza contro i politici in Giappone: Shinzo Abe e i suoi predecessori h… - Raf1611 : RT @pesceriso: Per chi vuole conoscere un po' della storia della violenza contro i politici in Giappone: Shinzo Abe e i suoi predecessori h… - simopimo : RT @pesceriso: Per chi vuole conoscere un po' della storia della violenza contro i politici in Giappone: Shinzo Abe e i suoi predecessori h… -