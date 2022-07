George Ciupilan al Grande Fratello Vip? (Di venerdì 8 luglio 2022) George Ciupilan Dopo le “intense” ore di studio nella quarta edizione de Il Collegio e gli stancanti allenamenti de La Caserma, l’influencer e tiktoker George Ciupilan è pronto a buttarsi in una nuova avventura televisiva. Stando all’ultimo indizio pubblicato da Alfonso Signorini, il 20enne è uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip, che a settembre prenderà il via con la settima edizione. Nato a Stella (SV) nel 2002, George ha origini rumene ed è arrivato in Italia quando aveva 8 anni. La popolarità sul web è arrivata nel 2019 grazie alla partecipazione a Il Collegio, dove è riuscito ad ottenere il diploma nella classe di studio 1982. Due anni dopo, è approdato poi alla prima stagione de La Caserma. Attualmente su Instagram ha oltre ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 8 luglio 2022)Dopo le “intense” ore di studio nella quarta edizione de Il Collegio e gli stancanti allenamenti de La Caserma, l’influencer e tiktokerè pronto a buttarsi in una nuova avventura televisiva. Stando all’ultimo indizio pubblicato da Alfonso Signorini, il 20enne è uno dei prossimi concorrenti del, che a settembre prenderà il via con la settima edizione. Nato a Stella (SV) nel 2002,ha origini rumene ed è arrivato in Italia quando aveva 8 anni. La popolarità sul web è arrivata nel 2019 grazie alla partecipazione a Il Collegio, dove è riuscito ad ottenere il diploma nella classe di studio 1982. Due anni dopo, è approdato poi alla prima stagione de La Caserma. Attualmente su Instagram ha oltre ...

