Formula 1, GP Austria domenica 10 luglio 2022: orari prove, dove vedere la gara in diretta tv, streaming e replica (Sky e TV8) (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo il GP di Gran Bretagna, è tutto pronto per la Formula 1 e il GP d’Austria: al Red Rull Ring, infatti, andrà in onda la seconda delle tre Gare Sprint della Stagione. Ma quando ci sarà la gara vera e propria? E come fare per seguire (anche) le prove e le qualifiche prima di domenica 10 luglio? Il favorito sembrerebbe essere Verstappen, ma mai dire mai. Ecco dove seguire l’undicesima prova del Mondiale 2022 (che si correrà sul circuito di Spielberg) gli orari e il calendario completo. Il programma del GP d’Austria Sono partite oggi le prove libere e le prequalifiche, mentre domani, sabato 9 luglio, si continuerà con le prove e domenica 10 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo il GP di Gran Bretagna, è tutto pronto per la1 e il GP d’: al Red Rull Ring, infatti, andrà in onda la seconda delle tre Gare Sprint della Stagione. Ma quando ci sarà lavera e propria? E come fare per seguire (anche) lee le qualifiche prima di10? Il favorito sembrerebbe essere Verstappen, ma mai dire mai. Eccoseguire l’undicesima prova del Mondiale(che si correrà sul circuito di Spielberg) glie il calendario completo. Il programma del GP d’Sono partite oggi lelibere e le prequalifiche, mentre domani, sabato 9, si continuerà con le10 ...

