FL5 | l’appello di Felici | “Spostare l’orario il Civitavecchia Express per evitare disagi ai pendolari”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 luglio 2022) Fiumicino – “Dopo qualche settimana di monitoraggio attento da parte mia e di alcuni referenti del ComitatoLitoranea Roma Nord siamo giunti alla conclusione, già comunicata a più riprese con i referenti dell’Assessorato trasporti della Regine Lazio, che ilche arriva a Roma S. Pietro alle 16.38 e riparte (non sempre in orario, purtroppo) alle 16.43 non è stato collocato in orario che non impatti con il traffico pendolare”. A parlare è Sandra, delegata del Sindaco di Fiumicino alla Mobilità sostenibile e ai trasporti. “Ilsi colloca fra il Regionale veloce 4136 (direzione Pisa) in arrivo a Roma S. Pietro alle 16.32 e il Regionale 12582 (direzione Ladispoli-Cerveteri) delle 16.47 – spiega-. In quella ...