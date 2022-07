Fiumicino | dal 9 luglio sospesa la prenotazione delle Carte d’Identità tramite App

(Di venerdì 8 luglio 2022)– A partire da sabato 9il servizio divia App (Ufirst) per il rinnovo della carta di identità è momentaneamente sospeso. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale, precisando che gli uffici dell’anagrafe die Fregene saranno aperti secondo il regolare orario del sabato e saranno soddisfatte le richiesteprime 20 persone che si presenteranno allo sportello. Si ricorda che il sabato l’ingresso dell’anagrafe della sede centrale è da piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 78 (ingresso principale del palazzo comunale). Sarà data tempestiva comunicazione del ripristino dellaapp. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...

