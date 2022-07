Esce Tu Mi Perdición di Arisa, una confessione in spagnolo sull’amore e il dolore (testo e traduzione) (Di venerdì 8 luglio 2022) Con Tu Mi Perdición di Arisa scopriamo uno dei tanti lati intimi della cantautrice di Sincerità. A questo giro Rosalba Pippa si mette a nudo, in tutti i sensi, e scoperchia un periodo della sua storia personale fatto di dolore e solitudine. Tu Mi Perdición di Arisa Arisa ha annunciato il singolo pubblicando una foto che la mostra senza veli, con tante mani che coprono i punti sensibili. Chi si è focalizzato sulla foto di sicuro non ha notato la nota allegata all’annuncio. Arisa, infatti, si è lasciata andare in un lungo sfogo in cui ha raccontato il contesto intorno al quale è nata la canzone. Ecco le sue parole: “Tutto cambia, si trasforma, e anche l’amore adesso vibra a una frequenza diversa. Il tempo cura e ti mostra la vera natura delle ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Con Tu Midiscopriamo uno dei tanti lati intimi della cantautrice di Sincerità. A questo giro Rosalba Pippa si mette a nudo, in tutti i sensi, e scoperchia un periodo della sua storia personale fatto die solitudine. Tu Midiha annunciato il singolo pubblicando una foto che la mostra senza veli, con tante mani che coprono i punti sensibili. Chi si è focalizzato sulla foto di sicuro non ha notato la nota allegata all’annuncio., infatti, si è lasciata andare in un lungo sfogo in cui ha raccontato il conintorno al quale è nata la canzone. Ecco le sue parole: “Tutto cambia, si trasforma, e anche l’amore adesso vibra a una frequenza diversa. Il tempo cura e ti mostra la vera natura delle ...

TuttoQuaNews : RT @leggoit: #arisa canta in spagnolo: esce domani il nuovo singolo Tu mi perdición - Linus2k : RT @SMSNEWSOFFICIAL: ARISA – Esce l’8 luglio il nuovo singolo TU MI PERDICIÓN completamente in lingua spagnola - fisco24_info : Tu mi perdicion, torna Arisa e canta in spagnolo: Esce il nuovo singolo - leggoit : #arisa canta in spagnolo: esce domani il nuovo singolo Tu mi perdición - Alessan67416970 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: ARISA – Esce l’8 luglio il nuovo singolo TU MI PERDICIÓN completamente in lingua spagnola -

Arisa canta in spagnolo: esce domani il nuovo singolo Tu mi perdición Scritta e arrangiata dalla stessa Arisa insieme a Giuseppe d'Albenzio, Ornella Felicetti, Giuseppe Barbera, Paco Martucci e prodotta da Jason Rooney 'Tu mi perdición' è un brano di grande impatto che ... A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (8 luglio) ... Ornella Felicetti, Giuseppe Barbera, Paco Martucci e prodotta da Jason Rooney , " Tu mi perdición "... Esce in digitale e in radio "Sottosopra", prodotto da Severini & D'Alessandro, terzo singolo della ... Scritta e arrangiata dalla stessa Arisa insieme a Giuseppe d'Albenzio, Ornella Felicetti, Giuseppe Barbera, Paco Martucci e prodotta da Jason Rooney 'Tu mi' è un brano di grande impatto che ...... Ornella Felicetti, Giuseppe Barbera, Paco Martucci e prodotta da Jason Rooney , " Tu mi"...in digitale e in radio "Sottosopra", prodotto da Severini & D'Alessandro, terzo singolo della ...