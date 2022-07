Draghi “Italia sconvolta per la morte di Shinzo Abe” (Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime “il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L'Italia è sconvolta per il terribile attentato, che colpisce il Giappone, il suo libero dibattito democratico. Abe è stato un grande protagonista della vita politica giapponese e internazionale degli ultimi decenni, grazie al suo spirito innovatore, alla sua visione riformatrice. L'Italia si stringe ai suoi cari, al Governo e all'intero popolo giapponese”, sottolinea il premier. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario, esprime “il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per ladiAbe. L'per il terribile attentato, che colpisce il Giappone, il suo libero dibattito democratico. Abe è stato un grande protagonista della vita politica giapponese e internazionale degli ultimi decenni, grazie al suo spirito innovatore, alla sua visione riformatrice. L'si stringe ai suoi cari, al Governo e all'intero popolo giapponese”, sottolinea il premier. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

