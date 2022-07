CIA Puglia con gli agricoltori dai sindaci pugliesi. «Un patto e azioni celeri contro la crisi» (Di venerdì 8 luglio 2022) Bari. Una sinergia forte, un vero e proprio ‘patto anti-crisi’ tra gli agricoltori, i 257 comuni pugliesi e la Regione Puglia, per affrontare e superare insieme i problemi che stanno mettendo in gravissime difficoltà le imprese agricole di Bari, Bat, Foggia, Brindisi, Lecce e Taranto. Nel proseguire le iniziative di mobilitazione avviate già da oltre due settimane, stamattina i dirigenti regionali di CIA agricoltori Italiani Puglia, con i presidenti e i direttori in rappresentanza di tutte le province, hanno incontrato Francesco Zaccaria, vicepresidente ANCI Puglia, nella sede regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. «La nostra mobilitazione continua – ha spiegato il vicepresidente vicario regionale Giannicola D’Amico, che ha guidato ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 8 luglio 2022) Bari. Una sinergia forte, un vero e proprio ‘anti-’ tra gli, i 257 comunie la Regione, per affrontare e superare insieme i problemi che stanno mettendo in gravissime difficoltà le imprese agricole di Bari, Bat, Foggia, Brindisi, Lecce e Taranto. Nel proseguire le iniziative di mobilitazione avviate già da oltre due settimane, stamattina i dirigenti regionali di CIAItaliani, con i presidenti e i direttori in rappresentanza di tutte le province, hanno incontrato Francesco Zaccaria, vicepresidente ANCI, nella sede regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. «La nostra mobilitazione continua – ha spiegato il vicepresidente vicario regionale Giannicola D’Amico, che ha guidato ...

