All'asilo con il grembiule: "Ma sarà giallo per tutti". A Pistoia, la decisione del dirigente scolastico (Di venerdì 8 luglio 2022) Via i tradizionali grembiulini rosa per le bambine e azzurri per i maschietti. All'asilo di Bibbiena (Pistoia), paese valdinievolino noto per aver dato i natali a Coluccio Salutati (cancelliere di Firenze) e in epoca più recente a Benito Lorenzi, centravanti dell'Inter negli anni '50, si cambia: dal prossimo anno grembiulino giallo per tutti. Per il prossimo settembre è solo consigliato, dall'anno scolastico 2023/24 invece è obbligatorio. Lo ha stabilito il collegio dei docenti. Nella delibera il dirigente scolastico Alessandro Paone ha voluto spiegare le motivazioni che hanno portato a questa scelta: una scelta identitaria e di parità di genere. Il colore unico Attraverso il colore unico s'intende creare un sentimento di comunità, di gruppo

