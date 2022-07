Afragola | assalto al negozio | titolare mette in fuga i rapinatori

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 8 luglio 2022) Tentano una rapina in unadma ilgli lancia uno schermo addosso e i banditi se la danno a gambe levate. E’ quanto accaduto in undi elettronica di, come documentato da un video postato dal consigliere Francesco Emilio Borrelli.almessi indal L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.