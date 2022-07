Adriana Volpe rompe il silenzio dopo l’esclusione dal prossimo Gf Vip: le parole sul programma e su Sonia Bruganelli (Di venerdì 8 luglio 2022) Adriana Volpe ha rilasciato ha rotto il silenzio dopo la notizia, ormai ufficiale, che la vedrà esclusa dalla prossima edizione del Grande Fratello Vip. La Volpe, ricordiamolo, è stata un’ottima opinionista dell’ultimo Gf Vip 6 che ha visto trionfare Jessica Selassié. Insieme a lei, anche Sonia Bruganelli con la quale la Volpe ha più volte battibeccato per i loro punti di vista differenti. Una volta conclusa l’edizione, la moglie di Paolo Bonolis aveva detto di non voler replicare il suo ruolo, mentre la Volpe si era mostrata disposta a tornare come opinionista del programma. Fatalità ha voluto che invece i vertici Mediaset hanno corteggiato a lungo la Bruganelli, lasciando fuori proprio la ... Leggi su isaechia (Di venerdì 8 luglio 2022)ha rilasciato ha rotto illa notizia, ormai ufficiale, che la vedrà esclusa dalla prossima edizione del Grande Fratello Vip. La, ricordiamolo, è stata un’ottima opinionista dell’ultimo Gf Vip 6 che ha visto trionfare Jessica Selassié. Insieme a lei, anchecon la quale laha più volte battibeccato per i loro punti di vista differenti. Una volta conclusa l’edizione, la moglie di Paolo Bonolis aveva detto di non voler replicare il suo ruolo, mentre lasi era mostrata disposta a tornare come opinionista del. Fatalità ha voluto che invece i vertici Mediaset hanno corteggiato a lungo la, lasciando fuori proprio la ...

Pubblicità

IsaeChia : Adriana Volpe rompe il silenzio dopo l’esclusione dal prossimo #GfVip: le parole sul programma e su Sonia Bruganell… - katiadiluna16 : Come ha reagito #adrianavolpe sapendo che #Soniabruganelli è stata riconfermata come opinionista? #gfvip #gfvip2022… - MondoTV241 : Adriana Volpe, gli attuali rapporti con Sonia Bruganelli e cosa ne pensa delle critiche ricevute da Maurizio Costan… - fanpage : Le parole di Adriana Volpe per Sonia Bruganelli, dopo aver collaborato insieme al Grande Fratello Vip - occhio_notizie : Adriana Volpe non sarà più opinionista al GF Vip 7: sarà infatti sostituita da Orietta Berti, alla quale si affianc… -