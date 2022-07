A Singapore la birra è fatta con le acque reflue

(Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) - NEWBrew,con un retrogusto morbido e tostato, simile al miele, è nata a. Il birrificio artigianale Brewerkz ha deciso di sperimentare la produzione di una specificabionda utilizzando ledi scarico filtrate. L'area diha un problema generale di mancanza d'acqua. Per questo nel 2003 è stato avviato un programma governativo per trattare le. L'acqua di scarico attraversa varie fasi di purificazione, tra cui un passaggio di microfiltraggio e un processo con raggi ultravioletti che garantisce l'eliminazione di batteri, virus e particelle.

La birra con l'urina si appoggia sul marchio di acqua potabile riciclata dalle acque reflue, introdotto per la prima volta nel 2003 per migliorare la sicurezza idrica dell'isola. La birra con acqua di fogna è una novità prodotta a Singapore ma che presto potrebbe arrivare anche in Europa, essendo una valida scelta ecologista.