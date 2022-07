Wimbledon | Nadal si ritira per l’infortunio agli addominali Ma Fognini non gli crede | “Falso”

(Di giovedì 7 luglio 2022) “Ci ho pensato tanto, ma non ha senso continuare a giocare. Ieri ho sofferto, non posso fare un movimento normale per servire. Sono molto triste”. Con queste parole Rafaelannuncia il suo ritiro da. Lo spagnolo lascia così strada libera all’australiano Nick Kyrgios che vola in una finale Slam per la prima volta in carriera. Affronterà il vincente tra il serbo Novak Djokovic e il britannico Cameron Norrie. Sette millimetri. Sarebbe questa l’entità della lesionedi Rafa. Lo riporta il quotidiano spagnolo Marca, che conferma la sensazione provata dal giocatore durante il match dicontro Taylor Fritz (“qualcosa non va come dovrebbe”).su ...

Commenta per primoperde un altro protagonista. Il tennista spagnolo Rafaeldopo aver battuto Fritz nei quarti di finale è costretto a ritiriarsi per un infortunio muscolare e lo ha confermato in ...Rafagetta la spugna. Lo spagnolo ha annunciato il ritiro alla vigilia della semifinale con Kyrgios per la lesione addominale che si è procurato durante la sfida con Fritz. "Non posso rischiare, non ... Wimbledon, Nadal in semifinale con Kyrgios: "Non so se riuscirò a giocare". VIDEO (Adnkronos) – Rafa Nadal si ritira dal torneo di Wimbledon 2022 per infortunio. Lo spagnolo, 36 anni, a causa di una lesione ai muscoli addominali non potrà disputare domani la semifinale contro ...Milano, 7 lug. (LaPresse) - Rafael Nadal si è ritirato da Wimbledon a causa dell'infortunio agli addominali e non disputerà la semifinale contro l'australiano ...