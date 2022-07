Ultime Notizie Roma del 07-07-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo colpo durissimo per Boris Johnson il premier britannico perde il sostegno di un altro ministro di primo piano Michael dove responsabile dello strategico portafogli di livellamento delle disuguaglianze territoriali grande sostenitore della campagna referendaria Pro brexit del 2016 nonostante la raffica di dimissioni che minano fortemente la stabilità del governo Tori Johnson non molla ed esclude elezioni anticipate ma una delegazione dei ministri rimasti fedeli al premier britannico gli ha chiesto di voler chiedere di mettersi i tre ministri anche quello dell’interno priti Prater super falco dell’esecutivo e considerato tre i realist il cbd Johnson il premier ha ribadito di non volersi di mettere e cambiamo ...