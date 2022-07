Tutto pronto per Mi Casa Es Tu Casa: ecco chi potrebbe essere il primo ospite (Di giovedì 7 luglio 2022) A partire da settembre, Cristiano Malgioglio tornerà sul piccolo schermo per vestire i panni di giudice a Tale e Quale Show. Questo, però, non sarà il suo unico progetto perché, da dicembre, avrà anche modo di condurre un programma Tutto suo. Si tratterà di Mi Casa Es Tu Casa. Sulla scia di A Raccontare Comincia Tu di Raffaella Carrà, in ogni puntata, verranno intervistati numerosi ospiti. Si punterà sulla variabilità perché verranno scelte personalità provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e della politica. Nelle ultime ore, si è iniziato a parlare degli ospiti che potrebbero prendere parte alla trasmissione. Mi Casa Es Tu Casa, tra gli ospiti di Cristiano Malgioglio anche una cantante ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 7 luglio 2022) A partire da settembre, Cristiano Malgioglio tornerà sul piccolo schermo per vestire i panni di giudice a Tale e Quale Show. Questo, però, non sarà il suo unico progetto perché, da dicembre, avrà anche modo di condurre un programmasuo. Si tratterà di MiEs Tu. Sulla scia di A Raccontare Comincia Tu di Raffaella Carrà, in ogni puntata, verranno intervistati numerosi ospiti. Si punterà sulla variabilità perché verranno scelte personalità provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e della politica. Nelle ultime ore, si è iniziato a parlare degli ospiti chero prendere parte alla trasmissione. MiEs Tu, tra gli ospiti di Cristiano Malgioglio anche una cantante ...

