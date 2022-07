Terribile frontale sul cavalcavia: psicologa muore tornando a casa (Di giovedì 7 luglio 2022) Nella serata di martedì, una psicologa di 52 anni è morta a Padova in uno scontro frontale tra il suo scooter ed un’auto sul cavalcavia Sarpi Dalmazia. Vani i soccorsi. Ennesimo incidente mortale nel nostro Paese. Nella serata di martedì una donna di 52 anni è morta a Padova: la vittima stava rientrando a casa in scooter che si è schiantato frontalmente con una vettura sul cavalcavia Sarpi Dalmazia. (stockbusters – Adobe Stock)A nulla è valso il tempestivo intervento dei soccorsi a cui non è rimasto altro che constatare il decesso della 52enne, sopraggiunto sul colpo. Lievemente ferito, invece, il conducente dell’automobile coinvolta nel frontale. Padova, frontale sul cavalcavia Sarpi Dalmazia tra auto e scooter: muore la ... Leggi su esclusiva (Di giovedì 7 luglio 2022) Nella serata di martedì, unadi 52 anni è morta a Padova in uno scontrotra il suo scooter ed un’auto sulSarpi Dalmazia. Vani i soccorsi. Ennesimo incidente mortale nel nostro Paese. Nella serata di martedì una donna di 52 anni è morta a Padova: la vittima stava rientrando ain scooter che si è schiantato frontalmente con una vettura sulSarpi Dalmazia. (stockbusters – Adobe Stock)A nulla è valso il tempestivo intervento dei soccorsi a cui non è rimasto altro che constatare il decesso della 52enne, sopraggiunto sul colpo. Lievemente ferito, invece, il conducente dell’automobile coinvolta nel. Padova,sulSarpi Dalmazia tra auto e scooter:la ...

