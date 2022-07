Soleil Sorge compie 28 anni e non invita Alex Belli alla sua festa | arriva la reazione dell’ex gieffino

Pubblicità

Dopo i baci , la chimica artistica e le decantate affinità, tra Alex Belli el'idillio è finito subito. La finzione e la realtà si sono mescolate per poi finire in litigi accesi. Ad oggi, infatti, rimane un grande gelo e , a confermarlo, c'è stato il mancato ...Lo scorso 5 luglioha festeggiato il suo 28esimo compleanno e per l'occasione ha organizzato una festa alla quale non tutti gli ex del GF Vip sono stati invitati. Ma come l'hanno presa Ad interpellare gli ...Alex Belli scaricato da Soleil si vendica: l’ultimo gesto è clamoroso. La festa di compleanno dell’ex gieffina ha scatenato i commenti Il 5 luglio Soleil Sorge ha tagliato il traguardo dei suoi primi ...Soleil Sorge compie 28 anni e non invita Alex Belli alla sua festa di compleanno: arriva la reazione dell’ex del Grande Fratello Vip.