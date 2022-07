Serie B | le date ufficiali | si inizia il 12 agosto | due i turni infrasettimanali

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto La LegaB hazzato ledel prossimo campionato. L’inizio è previsto sabato 13, con la gara inaugurale che si potrà disputare, in anticipo, venerdì 122022. Due igiovedì 8 dicembre e martedì 28 febbraio. Le soste per gli impegni nazionali saranno le seguenti: sabato-domenica 24 e 25 settembre; sabato e domenica 19-20 novembre e sabato e domenica 25-26 marzo. Fine campionato (ultima giornata) venerdì 19 maggio, mentre la sosta invernale è programmata dal 27 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023. Il calendario sarà presentato il prossimo 15 luglio a Reggio Calabria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

sportface2016 : #SerieB 2022/2023, ecco le date della prossima stagione: si parte il 13 agosto - ParliamoDiNews : Serie B 2022/23, ufficializzate le date: si giocherà durante i Mondiali | Calcio e Finanza #Onefootball #7luglio - TernanaT : Serie B, ufficializzate le date del campionato - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie B 2022/23, ufficializzate le date: si giocherà durante i Mondiali: La Lega Serie B ha ff… - CentotrentunoC : #SerieB ? La Lega Serie B ha ufficializzato le date di inizio e fine del campionato regolare, ma anche quelle dei t… -

Unadi dettagli non possiamo quindi darli". Sul proseguimento delle interlocuzioni sulla rete ... nessuna delle parti ha mai parlato di spostare le".Sei ledegli spettacoli estivi di Roberto Lipari in Sicilia : 23 Luglio Triscina/Selinunte (... Tutto ciò porterà a unadi colpi di scena e a un'inversione di ruoli: gli studenti ...Dopo le dimissioni a raffica di molti dei suoi esponenti politici, Boris Johnson ha ufficialmente lasciato la guida del partito conservatore e presto potrebbe dover rinunciare anche alla carica di pri ...E’ da diversi anni che ormai i sostenitori nerazzurri riempiono ... il proprio seggiolino per sostenere la squadra in tutte le partite casalinghe di Serie A.