Rudy Zerbi parla del rapporto con Maria De Filippi e rivela un aneddoto (Di giovedì 7 luglio 2022) Il rapporto tra Zerbi e Maria De Filippi Rudy Zerbi due giorni fa è stato il primo ospite del programma online della collega Lorella Cuccarini, “Un caffè con…”. Durante questa puntata d’esordio, il prof di Amici ha riservato parole al miele a Maria De Filippi e ha raccontato qualcosa sul loro rapporto. Per prima cosa L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 7 luglio 2022) IltraDedue giorni fa è stato il primo ospite del programma online della collega Lorella Cuccarini, “Un caffè con…”. Durante questa puntata d’esordio, il prof di Amici ha riservato parole al miele aDee ha raccontato qualcosa sul loro. Per prima cosa L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

SandraCeradini : RT @Teso4zampe: VIDEO - Rudy Zerbi per la Lega Nazionale Difesa del Cane - - ClaudiaZol2 : RT @Teso4zampe: VIDEO - Rudy Zerbi per la Lega Nazionale Difesa del Cane - - Penombra_90 : RT @Teso4zampe: VIDEO - Rudy Zerbi per la Lega Nazionale Difesa del Cane - - blackhorseie : RT @Teso4zampe: VIDEO - Rudy Zerbi per la Lega Nazionale Difesa del Cane - - len6165 : RT @Teso4zampe: VIDEO - Rudy Zerbi per la Lega Nazionale Difesa del Cane - -