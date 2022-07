Ragazzine massacrano di botte coetanea | orrore a Nocera Inferiore

Pubblicità

Lucera Web

... non ci sonoche, prima di arrivare a 18 anni, chiedono a gran voce di lasciare l'...risultato non avrebbe cambiato il corso delle cose) a scatenare l'ira dei social haters che la...'Ma neanche questo spinge i compagni a intervenire per dividere le dueche si pestano con una violenza inaudita , incitate dalle fazioni di amici. Fino a quando Martina non resta lì per ... I giornalisti di Luceraweb vanno 'educati' La violenza si è consumata nel centro di Nocera Inferiore. Tre giovanissime, in minigonne e tacchi a spillo, hanno percosso la rivale con pugni, schiaffi e calci ...Lo hanno picchiato a sangue, prendendolo e bottigliate in testa e spaccandogli i denti. Poi lo hanno lasciato lì per terra, ferito. Due ragazzi di 25 e 26 anni sono stati arrestati dagli agenti di Tor ...