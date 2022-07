Ponte Morandi, via al processo: il comitato dei parenti delle vittime chiede (di nuovo) di essere parte civile. “Esclusione assurda e ingiusta” (Di giovedì 7 luglio 2022) I parenti delle 43 vittime del Ponte Morandi ci riprovano. Alla prima udienza del processo sulla strage – in calendario oggi dalle 9 nella tensostruttura allestita nel Palazzo di giustizia di Genova, con altre tre aule in collegamento – il comitato guidato da Egle Possetti chiederà di nuovo ai giudici di essere ammesso tra le parti civili in quanto soggetto danneggiato. Un’istanza apparentemente ovvia, ma già respinta dal gup all’udienza preliminare in base a un’interpretazione consolidata: per costituirsi in giudizio, le associazioni che tutelano gli interessi lesi dal reato devono essere già state esistenti al momento del reato stesso, requisito impossibile da rispettare in questo caso. E proprio in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) I43delci riprovano. Alla prima udienza delsulla strage – in calendario oggi dalle 9 nella tensostruttura allestita nel Palazzo di giustizia di Genova, con altre tre aule in collegamento – ilguidato da Egle Possettirà diai giudici diammesso tra le parti civili in quanto soggetto danneggiato. Un’istanza apparentemente ovvia, ma già respinta dal gup all’udienza preliminare in base a un’interpretazione consolidata: per costituirsi in giudizio, le associazioni che tutelano gli interessi lesi dal reato devonogià state esistenti al momento del reato stesso, requisito impossibile da rispettare in questo caso. E proprio in ...

