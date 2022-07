Nicolas Vaporidis | confessa cosa farà con la vincita | incredibile

(Di giovedì 7 luglio 2022) Nicola, dopo il trionfo all’Isola Dei Famosi,con ladel reality. Scopriamo nel dettaglio le sue parole e come intende utilizzare i soldi vinti.è stato sicuramente uno dei concorrenti dell’Isola dei famosi, più apprezzati dal pubblico a casa. In molti hanno amato i suoi modi di fare L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - 361_magazine : Nicolas Vaporidis in un'intervista a Fanpage svela dei dettagli sull'Isola, sulle amicizie e sui progetti futuri - Marilenapas : RT @fanpage: “Felice di averlo fatto senza esperienze pregresse. Ho mostrato l’uomo al di là dell’attore, con tutte le paranoie di cui sono… - fanpage : “Felice di averlo fatto senza esperienze pregresse. Ho mostrato l’uomo al di là dell’attore, con tutte le paranoie… - GF_diretta : #IsoladeiFamosi #isola: ecco quanti kg hanno perso i naufraghi: Carmen Di Pietro ha perso 6 kg in 99 giorni, Nicol… -

... complice un cambiamento dell'attore : 'Ha dimostrato di aver superato alcuni limiti che ... Marco Cucolo "Avrei voluto vincesse Nick Luciani"/ "il naufrago peggiore"... E a quanto pare la stessa reazione l'hanno avuta anchee Alvin, come ha rivelato lo stesso Edoardo: 'Stavamo tutti imbambolati e a bocca aperta...' Edoardo Tavassi stupito dalla ...Il giovane romano, non troppo abituato a stare sotto i riflettori, in Honduras non ha vinto, ma ha trovato un vero tesoro: l’amicizia speciale con Nicolas Vaporidis, vincitore dell’edizione, è ...Nicolas Vaporidis in un'intervista a Fanpage svela dei dettagli sull'Isola, sulle amicizie e sui progetti futuri ...